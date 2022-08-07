В Беларуси заблокировали сайт "Польского радио"
Власти Беларуси ограничили доступ к порталу Polskieradio.pl
Об этом сообщает пресс-служба радиостанции.
"После того, как в конце июля белорусские власти признали портал "Польское радио" "экстремистским", доступ к нему сохранялся почти неделю. Режим Лукашенко активно борется с независимыми СМИ, особенно в последние два года, блокируя доступ к сайтам, признавая их экстремистскими, препятствуя печати и распространения газет.
Новости белорусской службы до сих пор можно услышать на радиочастотах, а сайт доступен через VPN.
По данным Детектор медиа , "Польское радио" является крупнейшим общественным радиовещателем в Польше. Портал Polskieradio.pl ежедневно публикует новости Польши и мира, специальные репортажи и другие материалы.
- 6 августа ведущий по радио РФ призвал пытать учителей в оккупированном Мелитополе. Оккупационные власти в Мелитополе Запорожской области хотят заставить местных жителей "любить Россию", а всех, кто не согласен, российские пропагандисты призывают расстреливать или пытать.
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