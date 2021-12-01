В Беларуси за "цинические комментарии" в соцсетях о погибших российских десантниках задержали 11 человек

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

"В общей сложности ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ред.) выявило более 50 человек, публиковавших в различных мессенджерах и социальных сетях "кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Белоруссии военных" , – говорится в сообщении.

Как передает издание, эти лица признаны подозреваемыми в "разжигании социальной розни" в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси.

Из них 11 человек были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полигоне в Гродненском районе (Беларусь) 2 ноября 2021 года во время учений в воздухе столкнулись два российских десантника. Купол парашюта одного из них закрылся. В результате погибли офицер и военнообязанный Вооруженных сил России.



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