В Беларуси за "цинические комментарии" в соцсетях о погибших российских десантниках задержали 11 человек
Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что задержало 11 человек за "цинические комментарии" о российских десантниках, погибших на учениях
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
"В общей сложности ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ред.) выявило более 50 человек, публиковавших в различных мессенджерах и социальных сетях "кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Белоруссии военных" , – говорится в сообщении.
Как передает издание, эти лица признаны подозреваемыми в "разжигании социальной розни" в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси.
Из них 11 человек были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.
- Напомним, полигоне в Гродненском районе (Беларусь) 2 ноября 2021 года во время учений в воздухе столкнулись два российских десантника. Купол парашюта одного из них закрылся. В результате погибли офицер и военнообязанный Вооруженных сил России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.43
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное