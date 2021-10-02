В Беларуси взяли под стражу работника "любимой газеты Путина". Сайт заблокирован

По данным снятого с госрегистрации правозащитного центра "Вясна", мужчина сейчас находится в минском изоляторе на Окрестина, имеющем репутацию настоящего концлагеря, передает Еспресо.TV.



Правозащитники говорят, что Можейко является автором материала "Комсомолки", в котором положительно (в комментарии знакомой) упоминался погибший в недавней перестрелке с КГБ минский программист Андрей Зельцер.



В ночь с 1 на 2 октября матери Можейко позвонили и сообщили, что сына задержали силовики. Последний раз она созванивалась с ним 30 сентября, информирует Детектор медиа.



В постановлении на длившийся около 2,5 часов обыск указаны две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь: разжигание вражды и оскорбление представителя власти. Обыск проводили 7 сотрудников силовых органов, "изъяли флешки, наклейки и значки 2001 года", рассказала мать Геннадия Можейко.



Исчезновение журналиста подтвердил главный редактор КП Владимир Сунгоркин (Москва). Он заявил, что редакция будет защищать своего корреспондента.



Кроме того, 29 сентября Министерство информации заблокировало доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси".



Руководитель радио "Эхо Москвы" Андрей Венедиктов называет КП "любимой газетой Путина".



Сегодня, 2 октября, у себя в эфире Венедиктов сказал, что на проблемы с Можейко со стороны Кремля "реакция будет".

Напомним, во вторник, 28 сентября 2021 года, КГБисты пришли арестовывать программиста Андрея Зельцера по адресу его проживания в Минске. Мужчина подозревался в содействии деятельности оппозиции и распространении "экстремистских материалов". Так в современной Беларуси называются достоверные сообщения и новости о жизни в стране.

Зельцер первым открыл огонь на поражение и застрелил одного из силовиков из ружья.

Ответным огнем он был убит.

Жена Зельцера задержана.



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