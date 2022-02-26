В Беларуси вызывают из запаса отслуживших. Рассылают повестки, - Арахамия
Граждан Республики Беларусь, имеющих опыт прохождения армейской службы, вызывают в военкоматы
Об этом со ссылкой на собственные источники вечером 26 февраля 2022 года сообщил народный депутат Украины, руководитель парламентской фракции "Слуга Народа", передает Еспресо.TV.
"Сейчас в Беларуси вызывают всех служивших из запасов... Им пришли повестки", - говорится в сообщении.
По мнению Арахамии, это "выглядит как еще один фронт сверху".
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"Надо белорусов предупредить о последствиях", - говорит Давид Арахамия.
В комментариях под сообщением политика известный белорусский журналист Антон Мотолько в свою очередь просит украинского народного депутата не "делать врагов" из белорусов.
"Это выгодно Кремлю и оккупантам, стравить белорусов и украинцев сейчас. Мы не ваши враги", - заявляет Мотолько.
- Напомним, завтра, 27 февраля, в Беларуси должен пройти "конституционный референдум" по окончательному созданию союзного с Россией "союзного государства" и расширению полномочий Лукашенко под эгидой появления нового "органа власти" - "Всебелорусского народного собрания", которое оппозиция называет фейковыми.
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