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В Беларуси выдвинули две версии падения ракеты в Брестской области, одна из них - "преднамеренная провокация ВСУ"

30 декабря, 2022 пятница
09:25
Мир

Министерство обороны Беларуси выдвинуло две версии о причинах падения ракеты в Брестской области 29 декабря, среди них - "преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины"

Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск ВС Беларуси Кирилл Казанцев.

Он отметил, что у белорусской стороны по-прежнему есть вопросы по поводу инцидента с падением ракеты на территории республики, не исключена версия о "преднамеренной провокации Киева".

"По этому инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности производить расчеты или неисправность вооружения, или это "преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины", - сказал он в видеокомментарии, опубликованном в telegram-нобороне белоруска".

  • Напомним, у Лукашенко заявили, что в четверг, 29 декабря, "украинская ракета" комплекса С-300 упала на территории Беларуси после того, как ее сбили силы белорусской ПВО.

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Белорусь
война с Россией
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