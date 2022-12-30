Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск ВС Беларуси Кирилл Казанцев.

Он отметил, что у белорусской стороны по-прежнему есть вопросы по поводу инцидента с падением ракеты на территории республики, не исключена версия о "преднамеренной провокации Киева".

"По этому инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности производить расчеты или неисправность вооружения, или это "преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины", - сказал он в видеокомментарии, опубликованном в telegram-нобороне белоруска".

Напомним, у Лукашенко заявили, что в четверг, 29 декабря, "украинская ракета" комплекса С-300 упала на территории Беларуси после того, как ее сбили силы белорусской ПВО.

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