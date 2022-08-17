В Беларуси вводят платную зону ожидания на въезд в страну

Такой указ опубликован на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее действующая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется", - говорится в решении.

Все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb