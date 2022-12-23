В Беларуси военкомисариаты проверяют приписной состав, а ВСУ отразили атаки РФ в районах 19 населенных пунктов, – возведение Генштаба

Об этом в утренней сводке 23 декабря передает Генштаб ВСУ.

Украинские воины отразили атаки врага в районах 19 городов и сел, а также поразили 16 районов дислокации россиян

За 22 декабря подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Россия нанесла 6 ракетных и 6 авиационных ударов по Украине в сутки

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Беларуси проверяют приписной состав

Так, на территории Республики Беларусь военные комиссариаты производят проверку приписного состава.

Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасиловка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье в Сумской области.

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг произвел огненное поражение неподалеку от Новомлинска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов по реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и Херсон.

Ранее в Генштабе отметили , что российские захватчики готовятся к обороне на территории временно оккупированного Крыма и осуществляют инженерное оборудование позиций.

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