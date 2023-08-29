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В Беларуси вагнеровцам уже месяц выдают паспорта с измененными фамилиями, - оппозиционер

29 августа, 2023 вторник
08:11
Мир

Министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов

Об этом заявил в понедельник в студии PAP заместитель председателя Объединенного временного кабинета министров Беларуси Павел Латушко.

"По информации, которую мы подтвердили, вагнеровцы получают белорусские паспорта, настоящие документы, но, конечно, выданы на другие имена и фамилии. Поэтому они могут просто попасть на территорию Европейского Союза через пограничные переходы", - заявил он.

Белорусский оппозиционер отметил, что, по его мнению, паспорта, выданные белорусским МВД, могут быть подготовлены в целях организации подрывной деятельности, в том числе террористических актов. На вопрос о масштабах сделки он ответил, что не может уточнить, о каком количестве документов идет речь. Он добавил, что, по его информации, паспорта выдаются уже месяц.

Латушко отметил, что, по его информации, в Беларуси осталось несколько тысяч наемников из ПВК Вагнера. По его оценкам, Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "нет достаточных финансовых ресурсов для содержания большей группы наемников Вагнера". Он добавил, что часть из них уедет в Африку, часть подпишет контракты с министерством обороны России, уволит со службы или останется в Беларуси.

"Несколько сотен человек уже подписали контракты с министерством обороны Беларуси, они точно останутся на территории страны. Как вариант, они останутся в силах специальных операций белорусских вооруженных сил и могут в дальнейшем использоваться для создания проблем на границе, а также "сотрудничать" с нелегальными мигрантами, которые каждый день атакуют границы Польши, Литвы и Латвии", - сказал Латушко.

Вагнеровцы в Беларуси и авиакатастрофа с Пригожиным

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ПВК Вагнера.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс высказался , что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

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