В Беларуси в приграничных с Украиной областях пройдут военные учения
С 22 по 26 сентября в Беларуси пройдут военные учения на разных полигонах и участках местности, преимущественно у границы с Украиной
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.
"В Вооруженных силах Беларуси состоится двустороннее комплексное обучение", - говорится в сообщении.
По данным министерства, маневры будут проходить в несколько этапов с 22 по 26 сентября на разных полигонах и участках местности, преимущественно на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей.
Целью обучения является совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами во время ведения боевых действий.
Обучение ВС РФ в Беларуси
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 73 недели.
18 августа первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что военные не исключают провокации на северных границах, на фоне учений ОДКБ.
Утром 29 августа очередной российский эшелон вооруженных сил прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ.
30 августа стало известно, что в Белоруссию из России прибыла партия ОТРК "Искандер-М".
Совместные военные учения Беларуси с Россией были в очередной раз продлены до 17 сентября.
Совместные военные учения армии Беларуси с российскими войсками, которые продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года, в очередной раз продлены до 24 сентября.
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