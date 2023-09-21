В Беларуси в приграничных с Украиной областях пройдут военные учения

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

"В Вооруженных силах Беларуси состоится двустороннее комплексное обучение", - говорится в сообщении.

По данным министерства, маневры будут проходить в несколько этапов с 22 по 26 сентября на разных полигонах и участках местности, преимущественно на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей.

Целью обучения является совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами во время ведения боевых действий.

Обучение ВС РФ в Беларуси

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 73 недели.

18 августа первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что военные не исключают провокации на северных границах, на фоне учений ОДКБ.

Утром 29 августа очередной российский эшелон вооруженных сил прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ.

30 августа стало известно, что в Белоруссию из России прибыла партия ОТРК "Искандер-М".

Совместные военные учения Беларуси с Россией были в очередной раз продлены до 17 сентября.

Совместные военные учения армии Беларуси с российскими войсками, которые продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года, в очередной раз продлены до 24 сентября.