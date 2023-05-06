Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 6-7 мая будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманов", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", "Гожский" и "Брестский". Кроме того, 8-9 мая будет выходным на "Борисовском" полигоне.

В целом на некоторых белорусских полигонах продление учений определяется до 13, 14 и до 15 мая.

Напомним, что учения на полигонах Беларуси продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений уже составило 54 недели.

"Беларуски Гаюн" заметил, что вооруженные силы РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.