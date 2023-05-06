В Беларуси в очередной раз продлили совместные учения с РФ
Учения вооруженных сил РБ и РФ на белорусских полигонах продлены минимум до 15 мая
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
Мониторинговая группа отмечает, что об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 6-7 мая будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманов", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", "Гожский" и "Брестский". Кроме того, 8-9 мая будет выходным на "Борисовском" полигоне.
В целом на некоторых белорусских полигонах продление учений определяется до 13, 14 и до 15 мая.
Напомним, что учения на полигонах Беларуси продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений уже составило 54 недели.
"Беларуски Гаюн" заметил, что вооруженные силы РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
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