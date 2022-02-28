В Беларуси в день референдума задержали 800 человек

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Беларуси.



Заметим, что в день проведения референдума граждане выходили на акции солидарности из-за вторжения в Украину. В Минске в уличных маршах приняли участие более тысячи человек. Это была самая массовая акция протеста в городе за последнее время.

По фактам призывов граждан к "совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций" возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК. Установлены и задержаны причастные лица. За разные нарушения общественного порядка по стране задержано около 800 человек. Проводится проверка для предоставления правовой оценки их действиям. Отмечают, что некоторые из них уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.

Правоохранители также намерены привлечь к ответственности водителей, сигналивших протестующим.

Напомним, 27 декабря 2021 года у Лукашенко был обнародован проект изменений Конституции Беларуси. Она будет предусматривать гарантии для президентов – их нельзя будет привлечь к ответственности за поступки в должности президента. Кроме того, из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства.

Рефередум прошел 27 февраля. Госспецсвязи подтвердил информацию, что в Беларуси 65,16% опрошенных граждан на референдуме проголосовали за поправки в конституцию.