Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лукашенко болен. Вчера его вывезли на 15 минут из госпиталя, чтобы показать, что он жив, но жив наполовину. Есть много версий по его диагнозу. Приезжали московские врачи, чтобы его спасать. Лукашенко приезжал в больницу для государственных служащих Беларуси. Это может быть миокардитом или хроническим заболеванием, связанным с сердцем", - пояснил Вячорка.

По словам советника Светланы Тихановской, в Беларуси начинают думать о будущем, что будет в случае смерти Лукашенко.

"Белорусы уже начали говорить о том, что делать, когда Лукашенко умрет. Эти разговоры продолжаются не только среди демократических активистов, а среди белорусского общества и государственных СМИ. Даже пропагандистские каналы начали говорить, что не хотят жить под российским флагом. Люди начинают думать о будущее после Лукашенко. Он уже не такой бессмертный, каким себя показывал в течение 30 лет", - добавил Вячорка.