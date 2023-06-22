В Беларуси упал ударный вертолет Ми-24, который может принадлежать РФ

Об этом пишет белорусский мониторинговый проект "МотолькоПомощи".

Минобороны Беларуси сообщает, что вертолет "совершил жесткую посадку" в 13:30 в Барановичском районе. Министерство не рассказывает, кому именно принадлежал летательный аппарат.

В свою очередь, мониторинговая группа, опираясь на данные местных, сообщает, что вертолет упал у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами и заявляет, что летательный аппарат принадлежит ПКС РФ.

"При этом подчеркиваем, что в официальном сообщении МО РБ не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку", - комментирует издание.