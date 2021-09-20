В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестных акциях, МИД назвал приговор антиукраинским действием
В Беларуси суд приговорил к 3 годам колонии строгого режима гражданина Украины Михаила Ференца
Об этом сообщает Радио Свобода .
По информации правозащитного центра "Весна", Ференца осудили по двум статьям: участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и организация осквернения зданий и повреждения имущества.
Украинца обвинили в участии в трех акциях, а также в организации размещения протестных надписей и рисунков на зданиях путем администрирования Telegram-канала "Храбрые люди".
Уроженца Донецка задержали 16 сентября прошлого года. Более шести месяцев он ждал депортации, однако ему предъявили обвинения.
Ференец вину не признал и отказался давать показания, а в заключительном слове рассказал о психологическом и физическом насилии со стороны силовиков.
В МИД Украины заявили, что доказательств вины украинца приведено не было.
"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Ференца - это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси ", - говорится в сообщении.
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