В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестных акциях, МИД назвал приговор антиукраинским действием

Об этом сообщает Радио Свобода .

По информации правозащитного центра "Весна", Ференца осудили по двум статьям: участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и организация осквернения зданий и повреждения имущества.



Украинца обвинили в участии в трех акциях, а также в организации размещения протестных надписей и рисунков на зданиях путем администрирования Telegram-канала "Храбрые люди".

Уроженца Донецка задержали 16 сентября прошлого года. Более шести месяцев он ждал депортации, однако ему предъявили обвинения.

Ференец вину не признал и отказался давать показания, а в заключительном слове рассказал о психологическом и физическом насилии со стороны силовиков.

В МИД Украины заявили, что доказательств вины украинца приведено не было.

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Ференца - это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси ", - говорится в сообщении.