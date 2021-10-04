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В Беларуси украинца отправили на три года в колонию за участие в протестах

4 октября, 2021 понедельник
15:36
Мир Беларусь протест

Суд в Минске назначил гражданину Украины 3 года исправительной колонии соспецконфискацией за участие в протестах после президентских выборов в Беларуси

Об этом сообщает Служба информации прокуратуры города Минска.

"Гражданин Ф. в августе-сентябре 2020 года, во время несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска, вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что для публичного выражения взглядов и протеста обвиняемый создал и администрировал Telegram-чат, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на элементы городской среды.

Приговор суда не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в апелляции.
 

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