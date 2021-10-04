В Беларуси украинца отправили на три года в колонию за участие в протестах

Об этом сообщает Служба информации прокуратуры города Минска.

"Гражданин Ф. в августе-сентябре 2020 года, во время несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска, вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что для публичного выражения взглядов и протеста обвиняемый создал и администрировал Telegram-чат, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на элементы городской среды.



Приговор суда не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в апелляции.

