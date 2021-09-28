В Беларуси убили работника КГБ

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Силовики проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир по ним был открыт огонь из ружья. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Силовики убили мужчину, который открыл огонь.

КГБ не уточнил, в каком городе это произошло. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве.

По неподтвержденным данным, стрелявший в сотрудника КГБ, работал в белорусской IT-компании, сообщает Еврорадио.