В Беларуси убили работника КГБ
В Беларуси убили работника КГБ, это произошло во время так называемого антитеррористического рейда силовиков Лукашенко
Об этом сообщила пресс-служба ведомства .
Силовики проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир по ним был открыт огонь из ружья. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Силовики убили мужчину, который открыл огонь.
КГБ не уточнил, в каком городе это произошло. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве.
По неподтвержденным данным, стрелявший в сотрудника КГБ, работал в белорусской IT-компании, сообщает Еврорадио.
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