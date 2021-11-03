В Беларуси телеканал "Белсат" признали "экстремистским формированием"

Об этом в среду 3 ноября сообщил официальный Telegram-канал МВД Беларуси.



"Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат", - пишет канал.



Как известно, спутниковый канал "Белсат" создан при поддержке МИД Польши и Польского общественного телевидения в 2007 году. Он работал преимущественно на белорусском языке и освещал протесты после президентских выборов 2020 года.

Напомним, 27 июля суд признал сайт и соцсети канала "Белсат" экстремистскими. В МВД отметили, что участники и организаторы формирований, которые признали экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности с угрозой лишения свободы до 10 лет.

Журналистов телеканала неоднократно арестовывали, в частности, 30 октября представительницу "Белсат" Ирину Славникову задержали в аэропорту Беларуси.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

