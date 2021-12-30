В Беларуси Telegram-канал правозащитного центра "Весна" признали "экстремистским"

Об этом сообщает Euroradio.



"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПИК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Вясна/Правы чалавека ў Беларуси", ее аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении подразделения МВД.



Под запрет попали не только социальные сети организации, но и другие ресурсы.



Правозащитники центра "Весна" собирают и распространяют информацию о репрессиях в Беларуси, положении политзаключенных и т.д.

Напомним, в декабре 2021 года Центральный районный суд Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию канала Радио Свобода Беларусь в Telegram, а также его аналоги в соцсетях и YouTube.