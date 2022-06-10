В Беларуси сцыкун тот усатый – карлику в ноги кланяется, лег под него, - экс-футболист сборной Украины Федецкий о Лукашенко
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поддерживающего российскую агрессию
Об этом сообщает " Профутбол Digital ".
По словам Федецкого, Лукашенко "усатый сцикун".
"О границе с Беларусью не думаешь совсем. Там что, там сцыкун тот усатый, карликуа в ноги кланяется, лег под него. Уже будучи "легитимным президентом Беларуси", как он называет себя, просто предал свой народ. Один дебил, который пошел на нашу землю, а другой дебил, который подбил его Который это все запустил под видом молчаний на территорию Беларуси, и они ворвались к нам", – сказал Артем Федецкий.
36-летний Артем Федецкий завершил профессиональную карьеру футболиста в 2019 году. Он выступал за "Карпаты", "Днепр", "Шахтер", "Арсенал", "Харьков" и немецкий "Дармштадт".
Защитник сыграл 53 матча и забил 2 гола за сборную Украины.
- Напомним, в январе 2019 года Артем Федецкий назвал недопустимым переход украинского футболиста Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".
- В октябре 2021 г. Федецкий признался, что был близок к переходу в московский "Спартак", но после войны с Россией больше никогда не поедет в эту страну.
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