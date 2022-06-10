В Беларуси сцыкун тот усатый – карлику в ноги кланяется, лег под него, - экс-футболист сборной Украины Федецкий о Лукашенко

Об этом сообщает " Профутбол Digital ".

По словам Федецкого, Лукашенко "усатый сцикун".

"О границе с Беларусью не думаешь совсем. Там что, там сцыкун тот усатый, карликуа в ноги кланяется, лег под него. Уже будучи "легитимным президентом Беларуси", как он называет себя, просто предал свой народ. Один дебил, который пошел на нашу землю, а другой дебил, который подбил его Который это все запустил под видом молчаний на территорию Беларуси, и они ворвались к нам", – сказал Артем Федецкий.

36-летний Артем Федецкий завершил профессиональную карьеру футболиста в 2019 году. Он выступал за "Карпаты", "Днепр", "Шахтер", "Арсенал", "Харьков" и немецкий "Дармштадт".

Защитник сыграл 53 матча и забил 2 гола за сборную Украины.