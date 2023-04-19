В Беларуси стартовали военные учения по испытанию ПВО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Согласно плану подготовки по назначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое обучение", - говорится в сообщении.

В Минобороны Беларуси сообщили, что военные должны совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важным объектам гражданской инфраструктуры от воздушного нападения и высокоточного оружия.