В Беларуси стартовали военные учения по испытанию ПВО
В Беларуси 19 апреля начались очередные военные учения по защите от атак с воздуха
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
"Согласно плану подготовки по назначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое обучение", - говорится в сообщении.
В Минобороны Беларуси сообщили, что военные должны совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важным объектам гражданской инфраструктуры от воздушного нападения и высокоточного оружия.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса.
- 14 апреля белорусское министерство обороны отчитывалось о продолжении учений: на этот раз тренировали авиацию, в том числе использование "специальных боеприпасов".
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