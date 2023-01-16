Об этом передает минобороны Беларуси .

От российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил, отмечают в пресс-службе ведомства.

Белорусское минобороны говорит, что главной целью обучения является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

В ходе обучения белорусы и россияне планируют отработать спектр вопросов, в частности:

ведение воздушной разведки

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы

авиационная поддержка группировок войск

высадка тактического воздушного десанта

доставка грузов и эвакуация раненых

Для обеспечения проведения обучения задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь.

13 января генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики. "Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию", – рассказал он.

15 января мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" также сообщила, что на аэродроме в белорусском городе Лунинец заканчивают экстренную модернизацию казарм для российских военных. А также, что в Беларусь на военный аэродром в Барановичах из России прилетели по меньшей мере 8 истребителей и 4 грузовых борта.

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