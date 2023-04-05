В Беларуси спецслужбы задержали и вернули в РФ юношу из Мариуполя, пытавшегося вернуться в Украину

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мария Львова-Белова, которая была удостоена гаагского ордера на арест за военные преступления, во время своей пресс-конференции для иностранных СМИ публично сообщила, что российские спецслужбы помешали вернуться домой украинскому ребенку", - пишет Лубинец.

Речь идет о гражданине Украины - 17-летнем Богдане Ермохине. Сначала российские террористы вывезли молодого человека из Мариуполя в Донецк, а затем в РФ, где нашли ему приемную семью.

В Украине у Богдана Ермохина есть сестра. Юноша пытался самостоятельно вернуться на Родину. Ему удалось доехать до Беларуси, однако спецслужбы задержали парня и вернули в РФ.

"Эта история — очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях — похищении украинских детей! Уверен, что за это непременно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого, и по поводу вышеуказанного факта и подобных случаев будем обращаться в компетентные органы!", - пишет Лубинец.