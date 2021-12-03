В Беларуси соцсети "Радио Свобода" признали "экстремистскими"
Центральный районный суд Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию канала "Радио Свобода Беларусь" в Telegram, а также его аналоги в соцсетях и YouTube
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.
В медиа отметили, что сейчас за решеткой находятся двое журналистов "Радио Свобода" - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием, а офис Радио Свобода в Минске опечатали силовики.
Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.
По данным издания, в Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков, а 7 из 10 популярнейших белорусских телеграмм-каналов считаются экстремистскими.
- Напомним, 1 декабря Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании 11 человек за "циничные комментарии" о российских десантниках, погибших на учениях.
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