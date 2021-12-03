В Беларуси соцсети "Радио Свобода" признали "экстремистскими"

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.



В медиа отметили, что сейчас за решеткой находятся двое журналистов "Радио Свобода" - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием, а офис Радио Свобода в Минске опечатали силовики.



Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.



По данным издания, в Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков, а 7 из 10 популярнейших белорусских телеграмм-каналов считаются экстремистскими.

Напомним, 1 декабря Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании 11 человек за "циничные комментарии" о российских десантниках, погибших на учениях.