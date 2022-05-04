В Беларуси сообщают о движении колонн военной техники в сторону границ с Литвой и Украиной

Об этом сообщает Belarusian Hajun project в Twitter.

Первую колонну белорусских войск заметили в 6 часов утра. Она двигалась из Минска в сторону Ошмянского района, литовской границы и насчитывала 30 единиц военной техники. На видео были зафиксированы бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.

Позже, в 8:30 зафиксировали дивизион ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Беларуси, двигавшийся по трассе Р-17 из Бреста до Макранов, украинской границы.

"В состав колонны входило около 25-30 единиц техники, среди них – ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления", – пишет Belarusian Hajun project.

Белорусская армия внезапно приступила к проверке готовности личного состава к оперативному реагированию на возможные кризисы.

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