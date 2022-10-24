Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения", - говорится в сообщении.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных беспилотников иранского производства.

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