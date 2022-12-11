В Беларуси собирают деньги на амуницию российским военным

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным белорусского подполья, фактически, эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы воюющих в Украине мобилизованным военным РФ. Официально же средства собирают якобы белорусским военным.

Собранием занимается контролируемая белорусским минобороной организация "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств". Она создана в 1995 году, а к основным целям деятельности организации, согласно уставу, относятся социальная защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

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