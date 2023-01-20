В Беларуси снова продолжили военные учения, - Гаюн

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн" в Telegram .

Согласно графику проведения учений, 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.

Также сообщается, что 19 января учения начались и еще на одном полигоне - 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.

"Белорусский Гаюн" напоминает, что учения на белорусских полигонах непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Власть постоянно их продлевает.

Общее количество продолжений составило уже 39 недель.

Ранее украинская разведка заявила, что разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.

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