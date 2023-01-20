В Беларуси снова продолжили военные учения, - Гаюн
Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России продлили по меньшей мере до 30 января
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн" в Telegram .
Согласно графику проведения учений, 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.
Также сообщается, что 19 января учения начались и еще на одном полигоне - 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.
"Белорусский Гаюн" напоминает, что учения на белорусских полигонах непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Власть постоянно их продлевает.
Общее количество продолжений составило уже 39 недель.
- Ранее украинская разведка заявила, что разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта.
- 16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.
- По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное