В Беларуси снова продлили военные учения – по меньшей мере до 20 августа
В Беларуси решили снова продлить срок военных учений, теперь как минимум до 20 августа
Об этом свидетельствует обнародованный график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн".
Согласно графику учения прекращаются на пяти беларусских полигонах, но к проведению учений привлекут два новых — 210-й авиационный полигон военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны (полигон "Ружаны"), а также стрельбище вблизи села Вялец в Воложинском районе.
На всех полигонах страны 14 августа станет выходным днем. Также на отдельных полигонах учения не будут проводиться 13 августа.
Военные учения в Беларуси продлевают на неделю, начиная с 29 апреля. Общее количество продлеваний составило 16 недель.
- Напомним, около 13 тысяч бывших и действующих военнослужащих Беларуси согласились участвовать в войне против Украины на стороне армии РФ
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