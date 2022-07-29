В Беларуси снова продлили военные учения - до 6 августа

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

В Беларуси еще раз продлили срок проведения военных учений. Как утверждает эта мониторинговая группа, общее количество таких "продлений" – 14 недель, начиная с 29 апреля.

Белорусские военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной

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