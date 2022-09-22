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В Беларуси силовикам приказали отслеживать бегущих от мобилизации россиян - СМИ

22 сентября, 2022 четверг
19:42
война с Россией

Белорусским силовикам дали указание по поводу того, как действовать с россиянами, которые будут скрываться в стране от мобилизации

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива" .

После объявления частичной мобилизации в РФ призывники пытаются покинуть страну. На границах с Беларусью, Финляндией, Монголией и Казахстаном – очереди.

Как сообщает ведомство, 21 сентября белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших, чтоб избежать мобилизации.

"Пока на уровне устных предписаний доведено наблюдать за квартирами на сутки, входить в контакт с владельцами жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы", - цитируют оперативника.

Силовик также выразил свое мнение о том, позволит ли Беларусь россиянам избежать  участия в войне.

"Мне кажется, что будем выдавать. Общая система штрафов налажена, а поймать уклоняющегося - ничтожная задача", - добавил офицер.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
  • Министр обороны РФ Шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат, хотя пункт о количестве призывников засекречен. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных . Независимые источники сообщают, что запланировано мобилизовать 1 млн. человек.

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Россия
Белорусь
мобилизация
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