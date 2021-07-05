В Беларуси сейчас более 500 политзаключенных, - правозащитники

Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".

Политзаключенными признаны Александр Ивулин, Данил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и Руслан Волков.



"В Беларуси сегодня плюс пять новых политзаключенных. Всего их - 534", - говорится в сообщении.

3 июля в белорусском городе Столине задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.