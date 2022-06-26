В Беларуси российский самолет целую неделю картографирует пограничье с Литвой, - СМИ
Белорусские журналисты обратили внимание на необычную траекторию полетов российского легкомоторного двухмоторного самолета Piper Aztec PA-23-250 с номером RA78610
Об этом сегодня, 26 июня 2022 года, сообщило издание "Флагшток" (Гомель).
"Последние 6 дней самолет методично летает змеей из Могилева до границы с Литвой. Такая траектория характерна для детальной топографической съемки территории", - отмечается в сообщении.
Как видно из приведенной схемы полетов, данный российский борт сосредоточился на четырех участках, два из которых находятся между Минском и Вильнюсом, то есть с белорусской стороны границы с Литвой.
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