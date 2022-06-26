В Беларуси российский самолет целую неделю картографирует пограничье с Литвой, - СМИ

Об этом сегодня, 26 июня 2022 года, сообщило издание "Флагшток" (Гомель).

"Последние 6 дней самолет методично летает змеей из Могилева до границы с Литвой. Такая траектория характерна для детальной топографической съемки территории", - отмечается в сообщении.

Как видно из приведенной схемы полетов, данный российский борт сосредоточился на четырех участках, два из которых находятся между Минском и Вильнюсом, то есть с белорусской стороны границы с Литвой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb