Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки.

В сообщении говорится, что военная полиция Беларуси не может сдерживать противоправное поведение россиян. ГУР сообщает об оскорбительных высказываниях и поведении со стороны российских оккупантов, в частности с использованием унижений на основе этнических характеристик.

"В докладных записках, подаваемых старшими офицерами вооруженных сил Республики Беларусь на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - пишет разведчик.

Украинская разведка сообщила , что среди военных РФ в Беларуси наблюдаются масштабные вспышки заболеваний, белорусские медики не справляются.

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