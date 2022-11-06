В Беларуси российские оккупанты пренебрежительно относятся к белорусским, растет напряжение, - ГУР
Украинская разведка рассказала, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств из-за пренебрежительного отношения российских военных к белорусским
Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки.
В сообщении говорится, что военная полиция Беларуси не может сдерживать противоправное поведение россиян. ГУР сообщает об оскорбительных высказываниях и поведении со стороны российских оккупантов, в частности с использованием унижений на основе этнических характеристик.
"В докладных записках, подаваемых старшими офицерами вооруженных сил Республики Беларусь на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - пишет разведчик.
- Украинская разведка сообщила , что среди военных РФ в Беларуси наблюдаются масштабные вспышки заболеваний, белорусские медики не справляются.
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