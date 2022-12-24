Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в facebook.

"На территории республики Беларусь начата проверка подразделений второй мотострелковой дивизии первой танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – рассказал Наев.

Он добавил, что в настоящее время Силы обороны отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры.

"Данные мероприятия проходят на фоне внезапной проверки вооруженных сил противника на территории республики Беларусь, которые в рамках учений отрабатывают действия наступательного характера. Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", – заверил Наев.

24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но такая вероятность остается.

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