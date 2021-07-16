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В Беларуси режим пришел с обысками к журналистам "Белсата" и "Радыё Свабода": есть задержанные

16 июля, 2021 пятница
11:47
Мир

Утром 16 июля белорусский режим провел обыски в домах журналистов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Пинске

Об этом передает белорусская служба "Радио Свобода".

Силовики пришли в квартиру журналиста "Радио Свобода" Валентина Жданка. В его доме ведется обыск.

Бывшую журналистку "Свободы" Ину Студзинскую задержали, а в октябре 2020 ее аккредитацию на работу в Беларуси аннулировали. Жена журналиста "Свободы" Олега Груздзиловича сообщила о задержании мужчины.

"Олежку забрали в наручниках. Его и мои телефоны, все компьютеры и ноутбуки вывезли. Было 9 человек. Они также забрали из моего кармана все деньги, даже белорусские рубли. Также 300 долларов, которые остались на всю жизнь. Мы ждали этого ежедневно ", - написала она.

Ведущий ток-шоу "Каждый из нас" на телеканале "Белсат" и курсов "Речь заново" Глеб Лободенко сообщил об обыске в своем доме.

Силовики также пришли за Галиной Абакунчик, которая сотрудничала с "Белсат". В соответствии со статьей 293 Уголовного кодекса, Анну Галоту, ведущую программы "Злые новости" на телеканале "Белсат", задержали.

Обыски начались у гомельского журналиста Евгения Меркиса, и для него это второй раз за год - предыдущий был в феврале, написал Меркис в Facebook.

Сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярошука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Журналиста задержали. Обыски также проводились в квартирах Пинского журналиста Андрея Якимуша и его матери. Сам Якимуш находится за границей.

Как сообщало Еврорадио, силовики с самого утра обыскивали квартиру журналиста Игоря Илльяша, мужа политзаключенной "Белсата" Екатерины Андреевой. Они в соавторстве написали книгу "Белорусский Донбасс" об участии белорусов в боевых действиях на востоке Украины, которую позже власти Беларуси признала "экстремистской".

Также силовики провели обыск у гродненского журналиста фрилансера Алексея Кайрис. В Гродно также приехали к журналистам Павлу Можейко и Кристине Чарнявськой, которые сотрудничают с "Белсат". Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.

Олесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для "Белсата", находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука, не вывезя ничего.

Также обыск начался у директора общественного объединения "Экодом" Марины Дубиной по месту жительства по статьям 293 Уголовного кодекса "организация массовых беспорядков" и 342 "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Самой Дубиной нет дома.

Обыск проводили в правозащитницы Галина Устиновой. Галина является членом правления "Правовой инициативы"

14 июля в офисах 23 неправительственных организаций - от правозащитных групп в творческих союзов и исследовательских центров - провели обыски. Были задержаны по меньшей мере 9 правозащитников. Обыски продолжались также 15 июля. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей предупреждал, что гражданское общество "исчезнет в Беларуси" в ответ на расширение санкций против Лукашенко и его окружения.

репрессии в Беларуси
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