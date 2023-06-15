В Беларуси разрешили возбуждать уголовные дела против умерших
Нижняя палата парламента Беларуси приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей
Об этом пишет "Медуза".
Издание отмечает, что законопроект вносит изменения в статью Уголовного кодекса относительно обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. В соответствии с ним можно будет возбуждать дела против умерших людей по статьям о преступлениях, не имеющих срока давности — например, подготовка или ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны.
Представлять в суде интересы умершего человека смогут его родственники. Для этого они должны подать заявление. В случае, если родственники решили не участвовать в процессе или их не смогли найти, интересы обвиняемого будет представлять назначенный адвокат.
Издание "Белта" уточняет, что поправки к УК подготовила Генпрокуратура, которая с 2021 года ведет "исследование обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период" с целью установления лиц, причастных к геноциду и их уголовному преследованию.
Закон вступит в силу после того, как его одобрит верхняя палата парламента и подпишет Александр Лукашенко.
- Напомним, в начале июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что "украинский вопрос" следовал решать в 2014-2015 годах, когда у Киева якобы не было боеспособной армии.
- 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже начала получать ядерное оружие от РФ, хотя Путин сообщал, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное