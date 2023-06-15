В Беларуси разрешили возбуждать уголовные дела против умерших

Об этом пишет "Медуза".

Издание отмечает, что законопроект вносит изменения в статью Уголовного кодекса относительно обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. В соответствии с ним можно будет возбуждать дела против умерших людей по статьям о преступлениях, не имеющих срока давности — например, подготовка или ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны.

Представлять в суде интересы умершего человека смогут его родственники. Для этого они должны подать заявление. В случае, если родственники решили не участвовать в процессе или их не смогли найти, интересы обвиняемого будет представлять назначенный адвокат.

Издание "Белта" уточняет, что поправки к УК подготовила Генпрокуратура, которая с 2021 года ведет "исследование обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период" с целью установления лиц, причастных к геноциду и их уголовному преследованию.

Закон вступит в силу после того, как его одобрит верхняя палата парламента и подпишет Александр Лукашенко.