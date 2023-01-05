В Беларуси разрешили лишать гражданства людей за границей, которых считают "экстремистами"

Об этом сообщили в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

5 января Лукашенко утвердил изменения в законе "О гражданстве Республики Беларусь".

Теперь гражданства могут лишить людей, которые находятся за пределами Беларуси и которых белорусский суд признал участвующими в "экстремистской деятельности". Также белорусов за границей могут лишить гражданства, если признают, что их действия наносят тяжкий ущерб интересам Беларуси.

5 января спецподразделение МВД Лукашенко 4 января задержало священника Дионисия Карасталева из-за молитвы "за воинов и защитников Украины".