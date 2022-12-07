В Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства, - Генштаб
Среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 7 декабря.
"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", - говорится в сообщении.
Сейчас на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
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