В Беларуси растет напряжение между местными жителями и армией РФ, - Генштаб ВСУ
Из-за российских военнослужащих, которыми переполнены местные больницы, белорусы не могут получить медицинские услуги
Об этом сообщил Генштаб ВСУ
В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где дислоцируются подразделения вооруженных сил РФ, существенно возрастает напряжение между местными жителями и российскими военными. Одна из причин – максимальная занятость местных больниц лечением российских военнослужащих, которые из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городах массово болеют. Следовательно, белорусские медики вынуждены отказывать в услугах своим гражданам, которые тоже нуждаются в лечении.
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