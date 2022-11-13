В Беларуси растет напряжение между местными жителями и армией РФ, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ

В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где дислоцируются подразделения вооруженных сил РФ, существенно возрастает напряжение между местными жителями и российскими военными. Одна из причин – максимальная занятость местных больниц лечением российских военнослужащих, которые из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городах массово болеют. Следовательно, белорусские медики вынуждены отказывать в услугах своим гражданам, которые тоже нуждаются в лечении.

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