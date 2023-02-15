В Беларуси проводят мобилизационные мероприятия, - Центр нацсопротивления
Высшее военно-политическое руководство Беларуси проводит мероприятия, направленные на уточнение данных военного учета
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В каждой области Беларуси продолжается выдача военнообязанным гражданам мобилизационных предписаний. Они делятся на два типа: "мобилизационное предписание военнообязанного, назначенного в команду" и "мобилизационное предписание военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации".
В этих документах содержатся конкретные указания о действиях военнообязанных граждан в случае объявления мобилизации. Речь идет о номере и составе мобилизационной команды, сроки, в которые военнообязанный должен прибыть на пункт сбора.
"Мобилизационное предписание имеет целью прикрепить гражданина к воинской части и сформировать приблизительные списки подлежащих призыву в случае мобилизации. При наличии мобпредписания гражданин обязан явиться в военкомат при объявлении мобилизации без дополнительных уведомлений", - объясняют в Центре национального сопротивления.
В ЦНС считают, что подобные мероприятия с высокой вероятностью являются частью подготовки к проведению мобилизации в Беларуси.
- 13 февраля Змицер Лукашук, редактор эфира "Европейского радио для Беларуси", сообщил, что известны случаи конфликтов между российскими и беларусскими военными , также местным населением. Таких конфликтов немного, но они есть.
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