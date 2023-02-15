Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Беларуси проводят мобилизационные мероприятия, - Центр нацсопротивления

В Беларуси проводят мобилизационные мероприятия, - Центр нацсопротивления

15 февраля, 2023 среда
16:30
Мир

Высшее военно-политическое руководство Беларуси проводит мероприятия, направленные на уточнение данных военного учета

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В каждой области Беларуси продолжается выдача военнообязанным гражданам мобилизационных предписаний. Они делятся на два типа: "мобилизационное предписание военнообязанного, назначенного в команду" и "мобилизационное предписание военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации".

В этих документах содержатся конкретные указания о действиях военнообязанных граждан в случае объявления мобилизации. Речь идет о номере и составе мобилизационной команды, сроки, в которые военнообязанный должен прибыть на пункт сбора.

"Мобилизационное предписание имеет целью прикрепить гражданина к воинской части и сформировать приблизительные списки подлежащих призыву в случае мобилизации. При наличии мобпредписания гражданин обязан явиться в военкомат при объявлении мобилизации без дополнительных уведомлений", - объясняют в Центре национального сопротивления.

В ЦНС считают, что подобные мероприятия с высокой вероятностью являются частью подготовки к проведению мобилизации в Беларуси.

Украина
Белорусь
мобилизация
война с Россией
Военные новости
Читайте также:
путин шойгу автомат
15 февраля, 2023 среда
Британская разведка оценила способность промышленности РФ удовлетворить требования Путина и Медведева по оружию
13 февраля, 2023 понедельник
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
російський літак винищувач
14 февраля, 2023 вторник
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.06
  • EUR
    Покупка 41.74
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 февраля
17:41
Обновлено
В Украину прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
17:13
Тревога на Киевщине связана с запуском Россией воздушных шаров с отражателями, - Игнат
16:59
Украина сможет стать членом НАТО, но сначала нужно победить РФ, — Столтенберг
16:58
Морские пехотинцы уничтожили за день 19 россиян
16:53
Эксклюзив
Власти Грузии следует напомнить, чьим оружием они противостояли России в 2008 году, - нардеп Гончаренко
16:48
Эксклюзив
Грузинская власть ведет себя отвратительно и не отражает позицию грузинского народа, – журналист Темур Кигурадзе
16:38
В деоккупированной Снигиревке на Николаевщине нашли тела 27 человек, убитых россиянами
16:27
Эксклюзив
Российские аэростаты могут нести малые авиабомбы, - военный эксперт Киричевский
16:19
В Днепропетровской области 16 февраля не будут выключать свет: будут проводить замеры электропотребления
16:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
Новая Зеландия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России
16:07
OPINION
Украина должна признать афганскую войну СССР оккупацией
16:04
Продолжается сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
15:55
РФ удерживает по меньшей мере 6000 украинских детей в специальных заведениях для "политического перевоспитания"
15:41
В ДТЭК заявили, что в Украине в скором времени может снова возникнуть дефицит мощности
15:37
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 9-14 февраля. Несмотря на массированное наступление, ВСУ удержали линию фронта
15:30
Швейцария отказалась конфисковывать замороженные российские активы
15:20
Россияне ударили по многоэтажке в Покровске: двое раненых
15:15
Маск планирует покинуть пост директора Twitter до конца года
15:07
В РФ запланирован ряд официальных мероприятий: так Кремль усилит пропаганду перед новой волной мобилизации, - ГУР
15:02
Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине
14:57
Еврокомиссия предложила 10-й пакет санкций против РФ, в который также вошли структуры третьих стран, помогающих России
14:43
Смартфон
В приложении "Дия" теперь доступен просмотр CNN International
14:25
Эксклюзив
Путин потерял все шансы победить в войне и остаться у власти, - военный аналитик Гетьман
14:22
Россияне обстреляли больницу в Бериславе, ранен работник медучреждения
14:11
Сооружение возле Десятинной церкви: Суд постановил снести храм-маф
14:05
OPINION
Дезодоранты репараций не помогут забыть о жертвах
13:52
Путин готовится к длительной войне в Украине, а приближенные к Кремлю не верят в победу РФ, - Reuters
13:47
Футболист "Миная" разоблачил россиян во лжи о драке в Турции
13:43
СБУ задержала агента ФСБ, предоставлявшего россиянам данные об обороне Николаева
13:41
таблетки
Американская компания-производитель "Виагры" прекратила поставки препарата в РФ
13:21
БМП Bradley - отличная техника для быстрого контрнаступления, - офицер ВСУ Лапин
13:18
Британские аналитики оценили шансы на окончание войны в Украине в этом году
13:13
Россияне на оккупированной территории Донбасса начали полную блокировку сервисов Google
13:05
Пришлось бы присылать и своих пилотов: Уоллес заявил, что Великобритания не будет передавать Украине истребители
13:03
В России приговорили к 16 годам гражданина Украины по делу о "шпионаже"
12:59
Оккупанты распространяют информацию о выходе на админграницу Луганщины. Гайдай опроверг: "держим оборону"
12:50
Укрзализныця с начала полномасштабной войны эвакуировала 112 тысяч животных
12:43
Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ электроники, необходимой для производства ракет и дронов
12:29
В Раду официально поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и Солода
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV