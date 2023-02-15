В Беларуси проводят мобилизационные мероприятия, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В каждой области Беларуси продолжается выдача военнообязанным гражданам мобилизационных предписаний. Они делятся на два типа: "мобилизационное предписание военнообязанного, назначенного в команду" и "мобилизационное предписание военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации".

В этих документах содержатся конкретные указания о действиях военнообязанных граждан в случае объявления мобилизации. Речь идет о номере и составе мобилизационной команды, сроки, в которые военнообязанный должен прибыть на пункт сбора.

"Мобилизационное предписание имеет целью прикрепить гражданина к воинской части и сформировать приблизительные списки подлежащих призыву в случае мобилизации. При наличии мобпредписания гражданин обязан явиться в военкомат при объявлении мобилизации без дополнительных уведомлений", - объясняют в Центре национального сопротивления.

В ЦНС считают, что подобные мероприятия с высокой вероятностью являются частью подготовки к проведению мобилизации в Беларуси.