В Беларуси проведут военные собрания: сосредоточатся на формировании стрелковых батальонов, - Генштаб
В Гомельской области с 28 июня по 16 июля запланировано проведение военного собрания с военнослужащими. Они должны отработать формирование стрелковых батальонов территориальных войск, а также организация охраны и обороны объектов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.
По имеющейся информации в Генштабе, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военного собрания с военнообязанными. По планам собрания будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, а также организация охраны и обороны объектов.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Республики Беларусь по объектам на территории Украины.
- По состоянию на утро 29 июня враг ведет штурмовые действия с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье, продолжает наступление в направлениях Волчоярка – Верхнекаменка и Медная Руда – Клиново, а также развернул на своей территории "грады" у границы с Сумщиной.
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