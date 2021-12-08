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В Беларуси протесты предлагают разгонять с использованием оружия

8 декабря, 2021 среда
18:38
Общество Беларусь протест

Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект с изменениями в закон о внутренних войсках, предусматривающими применение оружия для разгона протестов

Об этом сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

В текущей версии закона применение оружия разрешается, если другие способы и способы обеспечения реализации мер правопорядка оказались неэффективными.

В законопроекте правила применения оружия внутренними войсками предлагают дополнить следующим основанием: прекращение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на захват или уничтожение имущества всех форм право собственности.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление военнослужащим права на применение оружия в отношении лиц, участвующих в групповом или вооруженном нападении на воинскую часть или часовое помещение, пытающихся незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов. Внутренние войска предлагается обязать обеспечить безопасность не только своим военнослужащим от посягательств на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество, но и гражданскому персоналу внутренних войск и родственникам служащих.

Законопроект также расширяет основания для применения оружия против женщин, людей с инвалидностью и несовершеннолетних. В настоящее время внутренние войска могут стрелять в таких людей только если те "совершат вооруженное или групповое нападение".

  • Напомним, 19 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко признал, что людей, которых задержали во время протестов после президентских выборов, избивали в ШИЗО.
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