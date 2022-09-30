Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

"В то же время, в Республике Беларусь, с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами Российской Федерации. Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и военно-воздушных сил" вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

Также сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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