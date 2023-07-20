Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По сообщениям местного подполья, в районе Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп Вагнера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вагнеровцы уже 19 июля провели рекогносцировку (разведку местности) вблизи населенного пункта Дятлик вблизи границы с Украиной.

По данным ЦНС, в ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси, последние отошли и не препятствовали работе вагнеровцев.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларускі Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.