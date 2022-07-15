В Беларуси произошел дефолт по внешним обязательствам, - Moodys

Об этом говорится на сайте агентства.

28 июня Совет министров и Национальный банк Беларуси решили оплачивать валютные долги страны в белорусских рублях.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, до 29 июня Беларусь должна была выплатить купон по еврооблигациям "Беларусь-2027" в эквиваленте $22,9 млн. 29 июня Беларусь выплатила купон в белорусских рублях.

Одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира Fitch в ответ снизило долгосрочный рейтинг страны до преддефолтного С. И согласились подождать до конца льготного периода уплаты процентов по кредиту – 13 июля. Минфин Республики Беларусь заявил, что вынужден платить в белорусских рублях, поскольку работу со страной и ее платежами по еврооблигациям из-за санкций прекратили Citigroup и Citibank.

27 июня произошел дефолт России по внешнему долгу. РФ не осуществила платежи по еврооблигациям 100 миллионов долларов США, которые нужно было выплатить до 27 мая, это считается дефолтом. Перед этим США фактически ограничили России доступ к средствам (заблокирован золотовалютный резерв в американских товарах).

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