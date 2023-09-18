В Беларуси продолжили совместные с войсками РФ учения по меньшей мере до 24 сентября

Об этом информирует мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .

16 и 17 сентября были выходными для некоторых полигонов, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работали без выходных.

Учения продолжаются с 18 сентября до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 23 сентября;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 22 сентября;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 23 сентября;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 22 сентября;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 22 сентября;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 24 сентября;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 24 сентября;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) по 23 сентября.

Фото: "Белорусский Гаюн"

Что известно об обучении ВС РФ в Беларуси

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 73 недели.

18 августа первый эшелон из России прибыл в Беларусь для учений Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военные не исключают провокации на северных границах, на фоне учений ОДКБ.

Утром 29 августа очередной российский эшелон вооруженных сил прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ.

30 августа стало известно, что в Беларусь из России прибыла партия ОТРК "Искандер-М".

Совместные военные учения Беларуси с Россией были в очередной раз продлены до 17 сентября.