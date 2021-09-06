В Беларуси приговорили к 11 годам лишения свободы оппозиционера Колесникову
Минский областной суд вынес приговор белорусским оппозиционерам, членам основного состава Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Соответствующее решение 6 сентября вынес Минский областной суд, передает Медуза.
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы. Максим Знак, который проходил с Колесниковой по одному делу о попытке захвата власти, приговорен к 10 годам колонии.
Их признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст. 357 УК), призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361 УК), и создание экстремистского формирования и руководстве им (ч . 1 ст. 361-1 УК).
Слушания проходили в закрытом режиме. Подробности обвинений не разглашались. Публично была объявлена только резолютивная часть приговора.
- Как известно, Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Виктора Бабарыка, которого не допустили к выборам в 2020 году. Затем входила в президиум Координационного совета, созданного для обеспечения передачи власти. Ее задержали 7 сентября 2020. Через два дня был задержан адвокат Максим Знак, который также работал в штабе Бабарыка.
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