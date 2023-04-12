Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by.

На логотипе изображен контур желтого сердца, белая надпись – название компании, на темно-зеленом фоне.

На 12 апреля известно, что сеть работает под вывеской "Мы открыты".

Именно это название было выбрано в Беларуси после выхода сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's.

Вариант "Смачно и точка", как в РФ, заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.