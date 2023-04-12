Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Беларуси придумали новое название для бывших ресторанов McDonald&#39;s, - росСМИ

В Беларуси придумали новое название для бывших ресторанов McDonald&#39;s, - росСМИ

12 апреля, 2023 среда
15:40
Мир

Беларусь, вероятно, выбрала новое название для бывшего McDonald&#39;s. 12 апреля стало известно о поданной заявке на регистрацию бренда Mak.by

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by.

На логотипе изображен контур желтого сердца, белая надпись – название компании, на темно-зеленом фоне.

На 12 апреля известно, что сеть работает под вывеской "Мы открыты".

Именно это название было выбрано в Беларуси после выхода сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's.

Вариант "Смачно и точка", как в РФ, заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

  • Напомним, 8 марта 2022 года McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.
  • 16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российский рынок.
  • 12 июня сообщалось, что в России на смену McDonald's придет сеть ресторанов быстрого питания "Вкуусно и точка".
  • Журналист Денис Казанский обвинил российскую сеть быстрого питания "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, в краже логотипа у португальского производителя кормов для животных.
  • 11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают белорусский рынок.
  • С 18 ноября 2022 года McDonald's в Казахстане временно остановил работу всех своих ресторанов. А 5 января этого года сеть прекратила работу в Казахстане, однако управляющее ею ООО "Food Solutions KZ" планирует объявить о возобновлении деятельности под новым названием.
Новости
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Читайте также:
Пентагон
11 апреля, 2023 вторник
Пользователь Discord, сливший секретные документы Пентагона, может быть ребенком, - АР
Борислав Береза
Автор
12 апреля, 2023 среда
Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
СБУ
12 апреля, 2023 среда
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
16:28
Джо Байден
Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование
16:25
В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
16:07
OPINION
Почему не звонит Си Цзиньпин
15:55
Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
15:52
Эксклюзив
На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
15:52
Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
15:35
Жителя Николаева приговорили к 15 годам за госизмену
15:21
Алена Гусева на форуме PRNext-2023: секреты успеха брендов в соцсетях
15:20
В Никополе в результате артобстрела РФ ранены четверо горожан
15:10
Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских в тяжелом состоянии
15:04
В Чистый четверг в Украине ожидаются дожди: прогноз погоды на 13 апреля от Натальи Диденко
15:00
Аналитика
Эммануэль Макрон
Восточная Европа не согласна с Макроном и хочет усиления сотрудничества с США, - Politico
14:59
В Минкульте показали последствия бесплатного пользования Лаврой УПЦ МП
14:55
Си Цзиньпин призвал армию Китая улучшить уровень подготовки и реальные боевые возможности
14:39
Российского генерала будут судить за штурм Азовстали и приказ обстреливать мирных жителей Донетчиныа
14:38
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из ствольной артиллерии
14:25
Обновлено
Кулеба
Украина призвала Гаагу, ООН и Красный Крест наказать Россию за жестокую казнь военного ВСУ
14:00
OPINION
Война не закончилась. Мы есть благодаря людям с оружием
13:55
У Путина прокомментировали видео казни украинского военного
13:53
Оккупанты прицельно ударили по жилым домам в Херсонской области: подробности
13:44
Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией по приобретению санкционного ракетного топлива, - Politico
13:43
В белорусском Гомеле заметили эшелон с военной техникой, снятой с хранения
13:25
Пентагон
Пентагон сужает доступ к секретным документам после их "утечки", - CBS
13:19
Эксклюзив
Оборона россиян в Луганской области не самая надежная, - военный эксперт Коваленко
13:16
Обновлено
НАТО
Утечка документов Пентагона: в Украине действуют спецназовцы НАТО, в том числе 50 британцев
13:14
Обновлено
СБУ
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
13:04
В Хмельницкой области задержали пиарщика Медведчука, который призвал к "разделению" Украины
12:57
Оккупанты рассматривают сценарий эвакуации из ЗАЭС
12:50
Великобритания ввела новые санкции против родственников российских олигархов и Оксаны Марченко
12:48
Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд грн
12:31
Оккупанты вывезли на принудительное "лечение" более 100 тыс. детей с востока Украины
12:17
В Винницкой области арестовали командира роты, который брал взятки за предоставление военным отпусков
12:12
К ПЦУ присоединились еще два прихода УПЦ МП Житомирской области
12:07
В воздушных силах предполагают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы
12:04
Эксклюзив
"Ужасный популизм": инвестбанкир Фурса о законопроекте о возврате доплат военным
12:03
Франция блокирует решение ЕС по финансированию боеприпасов для Украины, - PAP
12:03
OPINION
Грузины снова выйдут на улицы
11:51
"Не может быть речи о диалоге". Глава МИД Эстонии отреагировал на видео с жестокой казнью украинского военного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV