В Беларуси придумали новое название для бывших ресторанов McDonald's, - росСМИ
Беларусь, вероятно, выбрала новое название для бывшего McDonald's. 12 апреля стало известно о поданной заявке на регистрацию бренда Mak.by
Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.
Управляющая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by.
На логотипе изображен контур желтого сердца, белая надпись – название компании, на темно-зеленом фоне.
На 12 апреля известно, что сеть работает под вывеской "Мы открыты".
Именно это название было выбрано в Беларуси после выхода сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's.
Вариант "Смачно и точка", как в РФ, заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
- Напомним, 8 марта 2022 года McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.
- 16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российский рынок.
- 12 июня сообщалось, что в России на смену McDonald's придет сеть ресторанов быстрого питания "Вкуусно и точка".
- Журналист Денис Казанский обвинил российскую сеть быстрого питания "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, в краже логотипа у португальского производителя кормов для животных.
- 11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают белорусский рынок.
- С 18 ноября 2022 года McDonald's в Казахстане временно остановил работу всех своих ресторанов. А 5 января этого года сеть прекратила работу в Казахстане, однако управляющее ею ООО "Food Solutions KZ" планирует объявить о возобновлении деятельности под новым названием.
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