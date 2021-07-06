В Беларуси прекратили вещание украинского телеканала KVARTAL TV

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Республики Беларусь.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в заявлении.

Как отмечается, основанием для принятия решения стало "нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".

В пресс-службе добавили, что в эфире украинских телепрограмм была обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание.



Справка: Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат "1+1 Media". Телеканал начал вещание 8 августа 2016 года.

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