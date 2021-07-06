В Беларуси прекратили вещание украинского телеканала KVARTAL TV
Мининформации Беларуси аннулировало разрешение на вещание украинских телеканалов UA и KVARTAL TV
Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Республики Беларусь.
"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в заявлении.
Как отмечается, основанием для принятия решения стало "нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".
В пресс-службе добавили, что в эфире украинских телепрограмм была обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание.
Справка: Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат "1+1 Media". Телеканал начал вещание 8 августа 2016 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное