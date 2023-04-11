Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Беларуси предлагают призывать в армию студентов, как в СССР

В Беларуси предлагают призывать в армию студентов, как в СССР

11 апреля, 2023 вторник
05:33
Мир

В Беларуси предлагают вернуть практику призыва в армию студентов, как делал СССР во время войны в Афганистане

Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА.

Так, на совещании госсекретарь белорусского Совбеза попросил руководителей высших учебных заведений обсудить предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это было когда-то в Советском Союзе" во время войны в Афганистане.

"Хочу донести пожелания до процесса обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него девушки будут смотреть по-другому. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в вуз. Все новое - это хорошо забытое старое", - отметил Вольфович.

Он считает, что на военных кафедрах тогда можно будет уменьшить количество часов для обучения в дальнейшем.

"Кто-то уже осознанно пойдет на военную кафедру, а кто-то сочтет, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение. Хотелось бы услышать мнения, прежде всего, руководителей высших учебных заведений, поставить еще ряд вопросов и нацелить, конечно, на качество работы" по воспитанию", - добавил госсек белорусского Совбеза.

Отметим, в СССР призыв студентов в армию продолжался в 1982–1989 годах во время войны в Афганистане. Тогда это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.

  • С начала полномасштабного вторжения РФ Беларусь поддержала страну-агрессорку и все это время предоставляет свою территорию для обучения войск. Также с территории РБ россияне выпускали немало ракет по Украине.
  • По данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", на белорусских полигонах уже более 50 недель продолжаются обучение вооруженных сил России и Беларуси, сейчас занятия продлили по меньшей мере до 17 апреля.
  • Также сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля на железнодорожную станцию "Гудогай" в 9 км от границы с Литвой прибыл эшелон с не менее 20 единицами техники ВС Беларуси. Белорусы перебросили на границу с Литвой 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ. Однако армия Литвы не зафиксировала повышенных угроз на границе со страной.
Белорусь
Читайте также:
на фото: Далай-лама
10 апреля, 2023 понедельник
Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык
УПЦ (МП), Михайло Добкін
9 апреля, 2023 воскресенье
Добкин провел богослужение в Харькове
8 апреля, 2023 суббота
Министр образования Лисовый отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 38.06
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
11 апреля
06:53
В испанской Валенсии тестируют четырехдневную рабочую неделю
06:43
Оккупанты заставляют жителей Энергодара получать пропуска для передвижения по Запорожской области
06:15
Египет тайно планировал изготовить 40 тыс. ракет и поставить в Россию, - WP
06:00
Болгария может передать Украине МиГ-29, при условии более быстрого получения F-16
05:34
"Пока нельзя говорить о правдивости ни одного из материалов": Белый дом относительно обнародованных секретных документов Пентагона
05:06
Кремль продолжает дискредитацию ЧВК Вагнера из-за политических амбиций Пригожина, - ISW
04:39
Усиление действующих санкций против РФ может быть эффективнее введения новых, - Минфин США
04:11
На Камчатке началось масштабное извержение вулкана Шивелуч: под угрозой международные полеты
03:43
В Кентукки мужчина расстрелял в банке четырех человек
03:15
Байден отменил чрезвычайное положение, введенное в 2020 году из-за COVID-19
02:47
НАБУ объявило в розыск экспредседателя ФГИ Сенниченко и еще 6 фигурантов дела о злоупотреблении на 500 млн грн
02:21
Подготовка к наступлению продолжается: ВСУ уничтожает врага как на подходе, так и на уходе с позиций, - Гуменюк
02:19
Правительство Эстонии уходит в отставку, президент предложил премьеру Каллас возглавить новый кабмин
01:51
Госдеп США
"США продолжат поддерживать Украину": в Госдепе прокомментировали слив секретных документов Пентагона
01:23
В течение суток Россия на Сумщине совершила 9 обстрелов пограничных громад
00:55
Авиакомпании РФ из-за санкций вынуждены ремонтировать самолеты в Иране
00:27
"Каникулы солидарности": Испания инициирует кампанию летнего отдыха для детей из Украины
00:08
Обновлено
Турция поставила на вооружение первый в мире десантный корабль для размещения БПЛА
2023, понедельник
10 апреля
23:19
Восстановление и разминирование: Зеленский встретился с британским миллиардером Бренсоном, присоединившимся к United24
22:51
Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны
22:38
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
22:27
Пентагон
В ОП заявили, что слитые файлы Пентагона не содержат данных о контрнаступлении ВСУ, а у Остина до сих пор оценивают масштаб утечки
22:00
Обзор
Эммануэль Макрон
Макрон назвал ситуацию с Тайванем "не нашим кризисом"
21:47
Союзники продолжат поддерживать Украину оружием, несмотря на манипуляции России в ООН, - Франция
21:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Кратчайший путь для ВСУ к побережью Азовского моря начинается с Угледара. Колонка Сергея Згурца
21:31
Обзор
Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик возле Украины, Вашингтон ищет источник утечки разведданных, а украинцы готовятся к контрнаступлению. Мировые СМИ об Украине 10 апреля
21:00
Россияне на Херсонщине сбросили гранату на лодку с гражданскими, два человека тяжело ранены
20:46
Дания планирует к лету передать Украине артиллерийские установки Ceasar и первые танки Leopard 1
20:23
Обновлено
На фото вертоліт Ка-52
ВСУ сбили вертолет, который россияне использовали в качестве заменителя артиллерии, - майор 103-й бригады ТрО Ганущин
20:14
Эксклюзив
"Это мотивирует и обеспечивает надежный тыл военным": полковник Дмитрашкивский о возврате доплат в 30 тыс. грн
20:05
Совбез ООН
РФ нарушает санкции, которые сама же принимала против Ирана и КНДР, - представитель Великобритании в ООН
20:05
OPINION
На то и НАТО
19:48
Россияне за день трижды атаковали Днепропетровщину: поврежден жилой дом
19:37
Украина прекратила действие ряда соглашений с Россией и Беларусью
19:24
Ветераны могут получить грант на развитие бизнеса: правительство запускает новые программы в рамках проекта еРабота
19:06
В МИД КНР заявили, что Тайвань - их внутреннее дело, а мир должен придерживаться принципа "одного Китая"
19:04
Microsoft
Microsoft больше не будет предоставлять гарантийное обслуживание приставок Xbox в РФ
19:00
Обзор
Победные новости 411-го дня войны: возврат доплат военным и сбитие вражеского Ми-24 на Авдеевском направлении
18:45
Германия может запретить въезд на соревнования спортсменам из РФ независимо от решения МОК, – министр МВД Фезер
18:37
На Запорожье оккупанты ограничивают маршруты таксистам, опасаясь утечки информации, — Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV