Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА.

Так, на совещании госсекретарь белорусского Совбеза попросил руководителей высших учебных заведений обсудить предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это было когда-то в Советском Союзе" во время войны в Афганистане.

"Хочу донести пожелания до процесса обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него девушки будут смотреть по-другому. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в вуз. Все новое - это хорошо забытое старое", - отметил Вольфович.

Он считает, что на военных кафедрах тогда можно будет уменьшить количество часов для обучения в дальнейшем.

"Кто-то уже осознанно пойдет на военную кафедру, а кто-то сочтет, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение. Хотелось бы услышать мнения, прежде всего, руководителей высших учебных заведений, поставить еще ряд вопросов и нацелить, конечно, на качество работы" по воспитанию", - добавил госсек белорусского Совбеза.

Отметим, в СССР призыв студентов в армию продолжался в 1982–1989 годах во время войны в Афганистане. Тогда это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.