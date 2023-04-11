В Беларуси предлагают призывать в армию студентов, как в СССР
В Беларуси предлагают вернуть практику призыва в армию студентов, как делал СССР во время войны в Афганистане
Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА.
Так, на совещании госсекретарь белорусского Совбеза попросил руководителей высших учебных заведений обсудить предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать к вооруженным силам, как это было когда-то в Советском Союзе" во время войны в Афганистане.
"Хочу донести пожелания до процесса обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него девушки будут смотреть по-другому. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в вуз. Все новое - это хорошо забытое старое", - отметил Вольфович.
Он считает, что на военных кафедрах тогда можно будет уменьшить количество часов для обучения в дальнейшем.
"Кто-то уже осознанно пойдет на военную кафедру, а кто-то сочтет, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение. Хотелось бы услышать мнения, прежде всего, руководителей высших учебных заведений, поставить еще ряд вопросов и нацелить, конечно, на качество работы" по воспитанию", - добавил госсек белорусского Совбеза.
Отметим, в СССР призыв студентов в армию продолжался в 1982–1989 годах во время войны в Афганистане. Тогда это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.
- С начала полномасштабного вторжения РФ Беларусь поддержала страну-агрессорку и все это время предоставляет свою территорию для обучения войск. Также с территории РБ россияне выпускали немало ракет по Украине.
- По данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", на белорусских полигонах уже более 50 недель продолжаются обучение вооруженных сил России и Беларуси, сейчас занятия продлили по меньшей мере до 17 апреля.
- Также сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля на железнодорожную станцию "Гудогай" в 9 км от границы с Литвой прибыл эшелон с не менее 20 единицами техники ВС Беларуси. Белорусы перебросили на границу с Литвой 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ. Однако армия Литвы не зафиксировала повышенных угроз на границе со страной.
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